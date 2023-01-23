التفاصيل الكاملة لتحقيقات النيابة في سرقة مجوهرات دينا الشربيني على يد مساعدة منة فضالي

باشرت نيابة الجمالية الجزئية، تحت إشراف نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، التحقيقات في واقعة سرقة مجوهرات من داخل مسكن الفنانة "دينا الشربيني"، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهمة وشقيقتها، بعد إنهاء إجراءات التنازل.

وقد حضرت الفنانة دينا الشربيني إلى نيابة الجمالية، اليوم الاثنين، لسماع أقوالها في واقعة ضبط مساعدتها السابقة أثناء بيعها لمجوهرات ثمينة لأحد محال الصاغة بمنطقة الجمالية، وإقرار المتهمة في تحقيقات النيابة أنها تعود للنجمة حيث أقرت بصحة الواقعة وأنها كانت تعمل ممساعدة لها قبل بضعة أشهر، ثم اكتشفت فقدها لعدد من قطع المجوهرات الخاصة بها، واختفائها، فتوجهت وحررت محضرا ضدها بالواقعه، وبعرض المضبوطات عليها تعرفت عليها، واتهمتها بسرقتها.

وجاء في اعترافات المتهمة خلال التحقيقات أنها تعمل مساعدة لدى "منة فضالي"؛ عقب تركها العمل مع دينا الشربيني، وأقرت بسرقتها بأسلوب المغافلة أثناء تواجدها بالمنزل، ثم قررت هي وشقيقتها بيع المجوهرات، ولكن أثناء ذلك فوجئت بالشرطة تقتحم المكان وتلقي القبض عليها وشقيقتها.

وبدأت الواقعة عندما استغاثت النجمة "منه فضالي" بمتابعيها عقب تغيب مساعدتها، حيث أكدت أنها كانت في طريقها لها لأحد مواقع التصوير وانقطع بينهما التواصل، وبسؤال أهله اكدو إنه ا تغيبت من وقتها.

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول منشور مصحوب بصورة لسيدة على حساب شخصى لإحدى الفنانات عبر موقع "فيس بوك" يتضمن استغاثتها من اختفاء "مساعدتها" مدعيةً تعرضها لواقعة خطف أنها مساعدة الفنانة منة فضالي.

في نفس السياق وعقب رصد تداول منشور مصحوب بصورة لسيدة على حساب شخصى لإحدى الفنانات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن استغاثتها من اختفاء "مساعدتها" مدعيةً تعرضها لواقعة خطف.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد صاحبة الصورة وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة).. وأنه بتاريخ 20 الجارى تم ضبطها لقيامها بعرض مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر" بأحد محال الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمواجهتها اعترفت بأنها من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب المغافلة من فنانة أخرى.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وباستكمال الفحص تبين أن شقيقة المتهمة المضبوطة تعمل مساعدة للفنانة صاحبة المنشور، وأنها روجت لتلك المزاعم على خلاف الحقيقة.