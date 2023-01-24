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هاني شنودة يكشف سبب رفضه العزف وراء أم كلثوم

هاني شنودة
هاني شنودة

كشف الموسيقار هاني شنودة، عن سبب رفضه العزف وراء كوكب الشرق أم كلثوم، خلال غنائها، موضحًا أن السبب هو أن مدة العزف تكون قليلة قبل بداية الأغنية، الأمر الذي جعله يرفض بشدة.

سبب رفض العمل مع أم كلثوم

وأضاف هاني شنودة، خلال لقائه ببرنامج "الستات"، المذاع عبر فضائية "النهار"، قائلًا: "أنا رفضت لاني مكنتش حابب أعزف 30 دقيقة، وأم كلثوم تفضل تغني لحد ما تخلص الأغنية، يعني اسكت ساعة الا ربع، وكان السبب اني ارفض العمل معها".

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مؤلف موسيقي

وأوضح هاني شنودة: أن رفضه العزف وراء أم كلثوم كان خطأ وميزة في نفس الوقت، حيث أنه اهتم بنفسه كمؤلف موسيقي، ولكن رفضه كان خطأ لأن كوكب الشرق اسم كبير في عالم والموسيقى".

الموسيقار هاني شنودة كوكب الشرق ام كلثوم سبب رفض العمل مع أم كلثوم مؤلف موسيقى الستات النهار

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