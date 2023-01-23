دعاء شهر رجب| أدعية مستحب ترديدها في الليالي الأولى من الشهر الفضيل

في أولى ليلة من شهر رجب الفضيل، نطمئن ونبتسم لأن شهر رمضان الكريم قد اقترب ويتقرب الأشخاص من الله عز وجل في رجب وشعبان ورمضان ويكثر في شهر رجب الدعاء، ومع بداية شهر رجب يبحث الكثير من المسلمين عن الادعية المستحب قولها وترديدها وحاصة في الليالي الأولى من الشهر الفضيل،

دعاء شهر رجب من أكثر الأدعية بحثا هذه الفترة، حيث بدء شهر رجب، ويبحث الناس عن دعاء ميتحب قوله وترديده، لذا يقدم موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية تفاصيل حول الدعاء المستجاب والمستحب قولهـ حيث يستعد الناس لدخول رمضان بالتقرب لله عز وجل بالصلاة وقراءة القرأن والأدعية.

دعاء شهر رجب

شهر رجب الأشهر الحرم، التي يستجاب فيها الدعاء، نظرا لأن النبى صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في شهر رجب ويقول: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان».

ومن أكثر الادعية المستحب ترديده هو قول «لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمينن اللهم إني أسألكموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ياارحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

أدعية مستحب ترديدها في الليالي الأولى من الشهر الفضيل

1- اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

2- اللهم أعنا على شكرك وحسن عبادتك.

3- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

4- يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا.

فضل شهر رجب

ورد عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ».