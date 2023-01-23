دعاء شهر رجب 2023/1444 مكتوب.. أفضل 5 أدعية

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير كافة التفاصيل حول الأدعية المستحب ترديدها في شهر رجب لعام 2023 ميلاديا و1444 هجريا، ننشر لكم دعاء شهر رجب مكتوب، كما ننشر لكم أفضل 5 أدعية يمكن ترديدهم طوال شهر رجب الفضيل استعدادا لشهر رمضان الكريم.

دعاء شهر رجب

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غرة رجب تكون اليوم الإثنين 23 يناير 2023، والكثيرين مهتمين بالبحث والتدقيق حول الأدعية المستحب قولها في شهر رجب وخاصة في الفترة بين صلاة العصر وأذان المغرب، وإليكم دعاء شهر رجب.

دعاء شهر رجب مكتوب

الدعاء الأول ويفضل ترديده عند أذان المغرب، وهناك العديد من الأشخاص يفضلون صيام اول أيام من شهر رجب، وهذا الدعاء مفضل قوله «اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».

الدعاء الثاني، يُستجاب له المولى عز وجل، ويفضل تكراره للإستجابة والدعاء يقول « اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

الدعاء الثالث «اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الأمر وتجعل الخيرة في ذلك إنك على كل شي قدير. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا».

الدعاء الرابع « اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم إني استودعتك أموري كلها، فوفقني لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم».

الدعاء الخامس «يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم اكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذى لا يُضام، واكلأه فى الليل وفى النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجائه يا كاشف الهم، يا مفرّج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين».