العسيلي لـ أنغام: "البنات في المدرسة كانوا بيأكلوني بيتزا عشان أغنيلهم"

يحل الفنان محمود العسيلي ضيفًا على برنامج الفنانة أنغام الجديد الذي يحمل إسمها، والمذاع عبر شاشة "dmc"، فيما روجت القناة للحلققة من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفقتها بتعليق: “حلقة كلها غنا ومزيكا مختلفة”.

وتابعت: “النجم محمود العسيلي في ضيافة أنغام يومي الخميس والجمعة القادمين فقط على شاشة dmc الساعة العاشرة مساءً”.

تصريحات العسيلي لأنغام

وكشف العسيلي من خلال لقائه ببرنامج أنغام عن بدايته الفنية ولمس موهبته، قائلا: « وأنا عندي 10 سنين بدأت أنضم للتلحين، وكذلك قبلها كنت شغال في توزيع الأغاني، وكانوا البنات في المدارس بيدوني بيتزا عشان أغنيليهم، وأحب الشاعر أمير طعيمة لأنه يشبهني وراكب القطر معايا كدا، وعرف يطلعني من أغنية مجنونة ".

أغاني العسيلي في الحلقة

ومن المتوقع، أن يقدم الفنان محمود العسيلي عددًا كبيرًا من أعماله الغنائية خلال الحلقة، أبرزها، ياحلم بعيد، دوم ترا دوم، وأموت أنا، وفي حتة تانية، وغيرها من الأغاني.



العسيلي لـ أنغام: أنا بموت فيكي



كما أعرب العسيلي عن سعادته للقائه مع أنغام، قائلا: “أنا بموت فيكي”.

وتابع: “أول ما اتعرض عليا قالولي هتنسي الغنا شوى، قلت لا هختار الحتة اللي أنا جامد فيها”.

تفاصيل حفل التجمع الخامس

وعلى جانب آخر، تستعد النجمة أنغام، لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية فى التجمع الخامس، يوم الجمعة الموافق 3 فبراير المقبل، ومن المتوقع أن تقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن.



أنغام تتصدر محركات بحث جوجل

لم تسلم أنغام من حملة هجوم شرسة تعرضت لها من خلال السوشيال ميديا عقب استلامها جائزة افضل مغنية في جوي أووردز حيث قالت أمام الجميع في الحفل: “كنت منتظرة أبو ناصر يسلمهالي بس مش مشكلة”، واعتبرها الناس قلة ذوق من الفنانة أنغام.

شاهد رد ساخن من ديما قندلفت

وعلقت الفنانة ديما قندلفت قائلة: “تعلمنا احترام المسرح، خشبة وجمهور وشركاء، لكن البعض بسبب الارتباك بتخونن الكلمات بالتعبير عن الذات، أنغام كل التوفيق.



آخر أعمالها

والجدير بالذكر آخر أعمال أنغام "عشان أرضيك" والأغنية من كلمات أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وليد فايد، ميكس وماستر أمير محروس



كلمات الأغنية

عشان أرضيك أنا شفت الحياة بعنيك

‎أنا عشت اللي عدي ده ليك

‎بقيتلي الماضي والحاضر.. بنيت الجاي كله عليك

‎عشان أرضيك نسيت نفسي نسيت روحي

‎لغيت راحتي بقى طموحي