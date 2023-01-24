مدرب الاتحاد يكشف حقيقة رحيله إلى الزمالك لخلافة فيريرا
عبر زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن مدى سعادته بتألق وتطور مستوى مدافع الفريق محمود علاء في الفترة الأخيرة، والذي أصبح أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيل زعيم الثغر.
- زوران يتحدث عن محمود علاء
وصرح زوران عبر برنامج الماتش مع هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "محمود علاء لاعب يمتلك خبرة ولا يحتاج لتقييم، ومن المؤكد أتمنى بقاؤه معنا لأنه لاعب كبير وجيد جدًا في الدفاع ومميز في الكرات الثابتة".
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وتابع زوران:" أتمنى أن يستمر على مستواه الحالي ولا ينتبه للانتقادات، أما عن ملف رجوعه إلى الزمالك ليس قراري وإنما هو قرار الإدارة".
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وأكد المدرب الصربي عن مفاوضاته مع الزمالك لخلافة فيريرا قائلا: "لم يتحدث معي أحد من مسئولي الزمالك خلال الفترة الماضية".
وأختتم: "لدي تعاقد مع الاتحاد السكندري واحترمه وأسعى لتقديم أفضل آداء مع زعيم الثغر في المرحلة المقبلة".