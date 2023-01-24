ads

مدرب الاتحاد يكشف حقيقة رحيله إلى الزمالك لخلافة فيريرا

الفجر الرياضي
زوران
زوران

 


عبر زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن مدى سعادته بتألق وتطور مستوى مدافع الفريق محمود علاء في الفترة الأخيرة، والذي أصبح أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيل زعيم الثغر.

- زوران يتحدث عن محمود علاء

وصرح زوران عبر برنامج الماتش مع هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "محمود علاء لاعب يمتلك خبرة ولا يحتاج لتقييم، ومن المؤكد أتمنى بقاؤه معنا لأنه لاعب كبير وجيد جدًا في الدفاع ومميز في الكرات الثابتة".

txt

أحمد أيوب: أدينا مباراة جيدة.. وغاب عنا التوفيق أمام الاتحاد السكندري

txt

زوران مانولوفيتش: الاتحاد السكندرى أدى مباراة جيدة والنتيجة عادلة

- مدرب الاتحاد يكشف مصير علاء

وتابع زوران:" أتمنى أن يستمر على مستواه الحالي ولا ينتبه للانتقادات، أما عن ملف رجوعه إلى الزمالك ليس قراري وإنما هو قرار الإدارة".

- زوران يكشف مفاوضات الأبيض

وأكد المدرب الصربي عن مفاوضاته مع الزمالك لخلافة فيريرا قائلا: "لم يتحدث معي أحد من مسئولي الزمالك خلال الفترة الماضية".

وأختتم: "لدي تعاقد مع الاتحاد السكندري واحترمه وأسعى لتقديم أفضل آداء مع زعيم الثغر في المرحلة المقبلة".
 

مباراة الاهلي والبنك الاهلي اليوم موعد مباراة الأهلي والبنك موعد مباراة غزل المحلة والزمالك مباراة الزمالك الزمالك اليوم أخبار الزمالك اليوم الاهلي ضد البنك الزمالك ضد غزل المحلة

مواد متعلقة

ثلاثي الزمالك يقتربون من الرحيل بسبب فيريرا

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الزمالك..زوران يهاجم بعيد وأموتو

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلي ومصر يعلنون وقف الشهادات الادخارية الجديدة بعائد 25٪

رسميا.. البنك الأهلي يفاجىء الأهلي بصفقة قوية قبل مواجهة الفريقين

الأهلي يستقر على تجديد عقود خماسي القلعة الحمراء

فيتوريا يراقب ثلاثي خارج القطبين لضمهم لمنتخب مصر

عاجل.. "البنوك"تعلن موعد وقف إصدار شهادات 25% بعد جمع 400 مليار جنيه

حل وحيد لانتهاء أزمة الأهلي والزمالك.. "نجم الأحمر يفاجئ الجميع"

سرق أموال تحية كاريوكا وطردها بملابس النوم وتزوج في شقتها.. ما لا تعرفه عن فايز حلاوة

عاجل.. مصر تصدر سلع غذائية للعالم بقيمة 4.12 مليار دولار خلال 2022