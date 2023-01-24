عاجل.. "البنوك"تعلن موعد وقف إصدار شهادات 25% بعد جمع 400 مليار جنيه

أعلن كلا من بنكا الاهلي ومصر موعد توقف طرح شهادات 25% والتى كان قد طرحها بداية الشهر الجاري خاصة وإنها بدأت ان تحقق مستهدفتها للقطاع المصرفي، وجمعت نحو 400 مليار جنيه.

وقال محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنكين سيتوقفان عن طرح شهادات 25% نهاية الشهر الجاري.

واشار “الاتربي” خلال تصريحات لـ" الفجر"، أن حصيلة مصرفه بنك مصر وحده من الشهادات مرتفعة العائدة بلغت 140 مليار جنيه حتي الان.

وكان بنكي الاهلي ومصر اعلن طرح شهادات 25% في 4 يناير2023 الماضي، بعد ايام من تحركات اسعار الدولار وارتفاعها إلى مستويات 32 جنيه بالبنوك؛ وذالك للسيطرة عن التضخم والقضاء على عمليات الدولرة.

260 مليار جنيه حصيلة البنك الاهلي:

وقال البنك الأهلي المصري، إن بلغ رصيد الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد ٢٥٪؜ يصرف سنويا، و٢٢،٥٪؜ يصرف شهريا، بلغ حوالى ٢٦٠ مليار جنيه منذ طرحها وحتي الان، و جذبت حوالى ٦٢ الف عميل جديد لاسرة عملاء البنك الاهلى المصري.

واشار البنك الاهلي، إلى أن عملية شراء الشهادات تم تنفيذ ما يقارب ٦٠٪؜ منها من خلال القنوات البديلة (الاهلى نت والاهلى موبيل ومركز الإتصال) والباقى من خلال فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكد البنك الاهلي أنه سيتم التوقف عن طرح الشهادة السنوية المذكورة بنهاية الشهر الحالى.

بنك القاهرة يعتزم طرح شهادات 25% :

ومن المقرر عقب توقف بنكي الاهلي ومصر عن طرح شهادات 25%، ان يقوم بنك القاهرة بطرحها وذالك بحسب تصريحات صحفية من رئيس بنك القاهرة.