عبد الله الميهي يهنئ شقيقه المحاسب محمود بمناسبة مولوده الجديد "تميم"

(وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا للْمُتَّقِينَ إمَامًا)

هنأ الزميل عبد الله الميهي، رئيس قسمي المتابعة والمحتوى في موقع جريدة الفجر، وعضو نقابة الصحفيين المصريين، شقيقه المحاسب محمود الميهي، بمناسبة مولوده الجديد “تميم”.

ودعا، الله عز وجل أن يحفظ “تميم”، وأن يبارك فيه، ويجعله ذرية صالحة، قائلًا: "اللهم افتح عليهم أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفهم بحلالك عن حرامك، واغنهم بفضلك عمّن سواك".