أسرة "الفجر" تنعى الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع

نعى الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي لـ بوابة “الفجر” الإلكترونية، الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع، ورئيس قسم المحافظات، عن عمر يناهز 35 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض استمر لعدة أسابيع.

ويتقدم “ثابت” بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يغفر للفقيد ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُلوان.

يذكر أن شغل الزميل علام عبد الغفار، منصب نائب رئيس قسم المحافظات باليوم السابع من 2010 وحتى يوليو 2015، ثم رئيسا لقسم التليفزيون والصحافة بالجريدة من أغسطس 2018 حتى يونيو 2019، حتى عين رئيسا لقسم المحافظات في يونيو 2019 حتى وفاته.

وفى مجال التليفزيون والفضائيات، شغل عدة مناصب منها، معد برنامج كل يوم بقناة 25 يناير 2011، ورئيس تحرير برنامج الباب المفتوح بقناة دريم 2012، ومدير تحرير برنامج الحكم بعد المزاولة الشهير بقنوات OSN – النهار 2010، كما عمل معدا ببرنامج صباح البلد مع الإعلامية "دينا رامز" بقناة صدى البلد 2011-2013.

كما كان الزميل علام، معدا ببرنامج آخر النهار مع الإعلامى عمرو الكحكى والإعلامية دعاء جاد الحق 2012، ثم معدا ببرنامج آخر النهار مع الإعلامى خالد صلاح بقناة النهار 2012 – 2014، ومعدا ببرنامج "على هوى مصر" بقناة النهار 2014 لـ2016، وكان مدير قطاع المراسلين في قنوات ON – 2014 – 2016، ومعد برنامج 90 دقيقة مع الإعلامى محمد الباز 2017 لـ2018، ثم مديرا لتحرير برنامج 90 دقيقة مع الإعلامى محمد الباز 2018 لـ2020.