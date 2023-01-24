الضرائب: على المحاسبين تسجيل أنفسهم بمنظومة الأعمال الضريبية "SAP" حتى يتمكنوا من اعتماد الإقرارات الضريبية

أكد بيان لمصلحة الضرائب المصرية على أنه حتى يتمكن المحاسبون من اعتماد الاقرارات الضريبية لممولي كل من ( مركز كبار الممولين، ومركز متوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة،ومركز كبار الممولين ٢، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري،والمأموريات المدمجة بمنطقة القاهرة رابع )، والذين يتعاملون من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية (SAP)، فلا بد أن يقوموا بتسجيل أنفسهم كمحاسبين على هذه المنظومة، لافتا أن ذلك يتم عن طريق التوجه إلى المكاتب الأمامية بهذه المراكز الضريبية المدمجة أو المأموريات المدمجة أو مركز الخدمات الرقمية لمصلحة الضرائب فى مبنى الخزانة العامة بلاظوغلى لتسجيل بياناتهم، وإصدار الكود التعريفي لهم على المنظومة، حتى يستطيعوا اعتماد الاقرارات الضريبية لهؤلاء الممولين.



وأشار " بيان مصلحة الضرائب المصرية " أنه سيتم تسليم الاكواد للمحاسبين في موعد أقصاه 3 أيام عمل، مضيفًا أنه لا بد من إحضار المستندات التالية أثناء التسجيل وهي صورة البطاقة الضريبية، صورة من رقم القيد في سجل المحاسبين، صورة الرقم القومي.

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