بديلا عن الأهلي ومصر.. بنك القاهرة يطرح شهادات 25%

بدء بنك القاهرة في طرح شهادات 25%، حيث من المتوقع ان يكون بديلا في توفيرها عن بنك الاهلي ومصر في والتى يعتزمان توقفها نهاية الشهر الجاري.

بنك القاهرة يطرح شهادات 25%:

وقال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إن بنك القاهرة بدء في طرح شهادات استثمار جولد بعائد 25% سنويا، مشيرا إلى إنه يمكن شرائها من فروع البنك أو عن طريق الموقع الالكتروني أو تطبيق الهاتف الخاص بالبنك.

وقد بدء شراء الشهادات الجديد من بنك القاهرة الاسبوع الماضي، وتستعرض الفجر من خلال التقرير التالي تفاصيل شهادات جولد من بنك القاهرة بعائد 25%:

الحد الأدنى لاصدار الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا بعائد 22.5% وسنويًا بعائد 25%.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

يمكن شراء الشهادة من خلال الانترنت والموبايل البنكى BM online وماكينات الصراف الإلى ATM الخاصة ببنك القاهرة.

بنكا الاهلي ومصر يوقفان شهادات 25%:

أعلن كلا من بنكا الاهلي ومصر موعد توقف طرح شهادات 25% والتى كان قد طرحها بداية الشهر الجاري خاصة وإنها بدأت ان تحقق مستهدفتها للقطاع المصرفي، وجمعت نحو 400 مليار جنيه.

وقال محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنكين سيتوقفان عن طرح شهادات 25% نهاية الشهر الجاري.

واشار “الاتربي” خلال تصريحات لـ" الفجر"، أن حصيلة مصرفه بنك مصر وحده من الشهادات مرتفعة العائدة بلغت 140 مليار جنيه حتي الان.

وكان بنكي الاهلي ومصر اعلن طرح شهادات 25% في 4 يناير2023 الماضي، بعد ايام من تحركات اسعار الدولار وارتفاعها إلى مستويات 32 جنيه بالبنوك؛ وذالك للسيطرة عن التضخم والقضاء على عمليات الدولرة.

260 مليار جنيه حصيلة البنك الاهلي:

وقال البنك الأهلي المصري، إن بلغ رصيد الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد ٢٥٪؜ يصرف سنويا، و٢٢،٥٪؜ يصرف شهريا، بلغ حوالى ٢٦٠ مليار جنيه منذ طرحها وحتي الان، و جذبت حوالى ٦٢ الف عميل جديد لاسرة عملاء البنك الاهلى المصري.

واشار البنك الاهلي، إلى أن عملية شراء الشهادات تم تنفيذ ما يقارب ٦٠٪؜ منها من خلال القنوات البديلة (الاهلى نت والاهلى موبيل ومركز الإتصال) والباقى من خلال فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكد البنك الاهلي أنه سيتم التوقف عن طرح الشهادة السنوية المذكورة بنهاية الشهر الحالى.