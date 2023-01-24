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البوصة تربح 8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

الاقتصاد
البورصة تربح 8 مليار
البورصة تربح 8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على ارتفاعات لمؤشراتها وسط عمليات شرائية من قبل المستثمرين العرب.

 

 وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.063 تريليون جنيه،

  

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 16440 نقطة،  بينما  تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" وحيدا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2982 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4457 نقطة.

 

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