البوصة تربح 8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على ارتفاعات لمؤشراتها وسط عمليات شرائية من قبل المستثمرين العرب.

وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.063 تريليون جنيه،

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 16440 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" وحيدا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2982 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4457 نقطة.