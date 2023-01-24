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صندوق الودائع والقروض الإيطالي يسعى لتدويل الشركات وفتح مكاتب له في الخارج

الاقتصاد
صندوق الودائع والقروض
صندوق الودائع والقروض الإيطالي


صرّح داريو سكانابيكو، الرئيس التنفيذي لصندوق الودائع والقروض الإيطالي، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق يسعى إلى تدويل الشركات الإيطالية، والعمل مع البلدان الشريكة ثم فتح مكاتب في الخارج، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال سكانابيكو، في تصريحات لـ "نوفا" على هامش المؤتمر الوطني حول البلقان المنعقد في ترييستي، إن الصندوق لديه  "إستراتيجية من مرحلتين: في السنوات القليلة الأولى نريد العمل في هذه البلدان مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، ولدينا بالفعل مبادرات على أرض الواقع في غرب البلقان مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمفوضية الأوروبية".

وأوضح سكانابيكو "في المرحلة الثانية، وهي قريبة جدا، فكرتنا هي فتح مكاتب في مناطق البلقان، على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط وفي الشرق الأوسط حيث تقع الأردن ولبنان"، مضيفا: "سيتعين على الصندوق التدويل وفقًا لدورها كأداة للتعاون الدولي لإيطاليا".

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