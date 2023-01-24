صفقة الزمالك المنتظرة يقود البنك الأهلي أمام الأهلي في الدوري

أعلن أمير عبد العزيز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، تشكيل فريقه لمباراة نظيره الأهلي بعد قليل.

وينزل البنك الأهلي ضيفًا على الأهلي على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي أمام الأهلي

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أسامة إبراهيم - محمود الجزار - عاصم صلاح - إسحاقو يعقوبو.

الوسط: محمد فتحي – محمود سيد - أسامة فيصل – محمد هلال – محمود قاعود.

الهجوم: ناصر منسي.

البدلاء:- أحمد صبحي – أحمد العش – كريم بامبو – محمد أحمد "لعبة" – أحمد سعيد – فراس بن عيفية – موسى دياوارا – أحمد ياسر – محمد بسيوني.

وضم تشكيل الأهلي كلًا من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - محمود متولي - رامي ربيعة - أحمد نبيل "كوكا".

الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - مروان عطية.

الهجوم: أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلًا من:- علي لطفي ومحمود كهربا وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد الضاوي ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وبيرسي تاو ومحمد فخري.