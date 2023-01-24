توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى الكهرباء والطاقة المصرية والنيجيرية لدعم التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزير الطاقة النيجيري Abubakar D.Aliyu والوفد المرافق له وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.



أشاد الدكتور شاكر في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة مع الدول الافريقية وخاصة نيجيريا.



واستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكدًا على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الامداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية.



وأشار إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.



وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.



كما أشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2035 وجارى تحديث الاستراتيجية لزيادة هذه النسبة.



كما اشار الوزير إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى امكانية التصدير.



وتم علي هامش مؤتمر COP 27 التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها فى ذات المجال والتى بلغ عددها 23 مذكرة حتى الآن.



وأشاد الوزيرالنيجيري بعمق العلاقات بين البلدين، كما أشاد بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة .



واعرب عن رغبة بلاده فى استكمال مسيرة التعاون المثمرة والبناءة بين البلدين وزيادة حجم التعاون مع جمهورية مصر العربية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.



كما اعرب عن تطلع بلاده للتعاون المثمر مع قطاع الكهرباء المصرى ونقل الخبرات المصرية في مجال الطاقة المتجددة والتدريب مؤكدًا على الاهتمام الكبير الذى يوليه للتعاون مع مصر.



وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى الكهرباء والطاقة بالبلدين فى مجال الكهرباء ​وذلك لدعم التعاون المشترك فى عدد من المجالات منها:



§ الدعم الفنى لقطاع انتاج الكهرباء وتطوير شبكات الكهرباء من نقل وتوزيع والتحول إلى أنظمة الشبكات الذكية.



§ تعزيز انظمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى قطاع الكهرباء.



§ التدريب وبناء القدرات وتنظيم برامج ادارية وفنية ودورات تدريبية فى مجالات التخطيط والتصميم والتنفيذ لمشروعات الكهرباء التقليدية والمتجددة وتشغيل وصيانة محطات انتاج الكهرباء وكذلك شبكات النقل والتوزيع، والقواعد المنظمة لقطاع الكهرباء وآلية هيكلة تعريفة الكهرباء وكفاءة الطاقة وتقليل الفقد وكذلك تكنولوجيا العدادات مسبوقة الدفع.



يأتى ذلك فى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتعاون مع الدول الافريقية فى كافة المجالات وخاصة فى مجال التدريب مما يساعد فى رفع كفاءة الكوادر البشرية وتحقيق اهداف التنمية المرجوه فى القارة الأفريقية.

