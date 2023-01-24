أسباب تراجع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن مشاركة "ماونتن فيو"

بإلغاء مزايدة تطوير أرض هليوبارك

قرر مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إلغاء مزايدة تطوير أرض هليوبارك التي فازت بها شركة “ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري” في ديسمبر 2021.

وأشار بيان الشركة، إلي أنه نظرا لعدم توقيع أي عقود خاصة بالأرض حتي تاريخه، فقد قرر المجلس إلغاء المزايدة السابقة، وبما يحفظ كامل حقوق الشركة ولا يترتب عليه أية حقوق أو التزامات علي كافة أطراف المزايدة.

وأوضحت أن القرار يستهدف زيادة موارد الشركة وتحقيق أقصى استفادة وتعظيم العوائد المخططة للمشروع، وفقًا للبيان الذي أشار إلى أن “تقييمات الأراضي التي بنيت علي أساسها المزايدة ومسودات الاتفاقات السابقة مضي عليها ما يزيد على 6 أشهر تزامننا مع الظروف الاقتصادية وماشهده السوق العقاري من ارتفاع ملحوظ في تقييمات الأراضي خلال الفترة الماضية”.

ودعا مجلس إدارة الشركة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 18 فبراير المقبل لنظر قرار مجلس الإدارة.

وسبق أن اعتمد مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في نهاية ديسمبر 2021، قرار لجنة البت والترسية بفوز شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري بالشراكة معها في تطوير مشروع “هليو بارك” بالتجمع الخامس على مساحة 1695 فدانا، بعد تقدمها بأحسن عرض مالي وفني من بين العروض المقدمة.

وكانت شركة ماونتن فيو ضمن 3 شركات متنافسة على المشروع بجانب “حسن علام” و”ماجد الفطيم”.

رد شركة ماونتن فيو:

قالت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، إنه بالإشارة إلى إعلان شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إلغاء المزايدة الخاصة بتطوير أرض هليوبارك بمدينة القاهرة الجديدة، تؤكد الشركة، تفهمها لأسباب إلغاء المزايدة، ومساندتها لأية قرارات حكومية تتخذ لتحقيق المنفعة العامة وإعلاءً للمصلحة العليا للبلاد.

وأكدت الشركة في بيان لها أنها تسعي لدراسة فرص استثمارية جديدة تحقق استراتيجية المساهمين في تعزيز ريادة "ماونتن فيو" للقطاع العقاري المصري، وتلبية الطلب الكبير على وحداتها السكنية.