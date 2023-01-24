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عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك أمام غزل المحلة وموقف فيريرا

الفجر الرياضي
مرتضي منصور
مرتضي منصور

 

واصل الفريق الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، نتائجه المخيبة للآمال وللجماهير البيضاء، وسقط مرة أخري في فخ الهزيمة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وسقط الزمالك للمرة الثانية على التوالى، بعد خسر من الأهلي في الجولة الرابعة عشر، ثم اليوم أمام المحلة، ليواصل الفريق الأبيض مسلسل النتائج السلبية تحت قيادة فيريرا.

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وكان مرتضي منصور، قد أكد أن مجلس إدارة النادي الأبيض اتخذ قرارات مهمة وسيتم الإعلان عن بعضها عقب مباراة فاركو في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس النادي: "تم التصويت على مصير المدير الفني، وسيتم إعلان القرار عقب مباراة فاركو في ظل ارتباط الفريق بمباراة غدا أمام غزل المحلة وبعدها مباراة فيوتشر".

إلا أن بعد الخسارة الغير متوقعة اليوم أمام المحلة، قرر مرتضي منصور عقد اجتماع آخر وعاجل مع إدارة الزمالك، حيث كشف مصدر للفجر أن رئيس الزمالك قرر إقالة المدرب البرتغالي.
 

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