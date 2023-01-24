الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام مع القلق من تطورات الاقتصاد العالمي



تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء في ظل تزايد ‏القلق بشأن الاقتصاد العالمي.‏



وكشفت العديد من الشركات لا سيما بالقطاع التكنولوجي عن خطط لتسريح آلاف ‏الموظفين من أجل خفض التكلفة والاستعداد لتباطؤ الاقتصادات.‏



وتترقب الأسواق صدور المزيد من البيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية ‏حول الفائدة في الفترة المقبلة لتقييم حالة الاقتصاد العالمي.‏



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر ستوكس ‏Stoxx 600‎‏ بنسبة 0.2% أو بنقطة واحدة إلى ‏‏453 نقطة، وانخفض فيتش ‏FTSE 100‎‏ البريطاني بنسبة 0.3% أو 27 نقطة إلى 7757 ‏نقطة، كما انخفض داكس ‏DAX‏ الألماني بنسبة 0.1% أو 10 نقاط إلى 15093 نقطة، في ‏حين ارتفع كاك ‏CAC 40‎‏ الفرنسي بنسبة 0.3% أو 18 نقطة إلى 7050 نقطة.‏