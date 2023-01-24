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الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام مع القلق من تطورات الاقتصاد العالمي

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء في ظل تزايد ‏القلق بشأن الاقتصاد العالمي.‏


وكشفت العديد من الشركات لا سيما بالقطاع التكنولوجي عن خطط لتسريح آلاف ‏الموظفين من أجل خفض التكلفة والاستعداد لتباطؤ الاقتصادات.‏


وتترقب الأسواق صدور المزيد من البيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية ‏حول الفائدة في الفترة المقبلة لتقييم حالة الاقتصاد العالمي.‏


وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر ستوكس ‏Stoxx 600‎‏ بنسبة 0.2% أو بنقطة واحدة إلى ‏‏453 نقطة، وانخفض فيتش ‏FTSE 100‎‏ البريطاني بنسبة 0.3% أو 27 نقطة إلى 7757 ‏نقطة، كما انخفض داكس ‏DAX‏ الألماني بنسبة 0.1% أو 10 نقاط إلى 15093 نقطة، في ‏حين ارتفع كاك ‏CAC 40‎‏ الفرنسي بنسبة 0.3% أو 18 نقطة إلى 7050 نقطة.‏

الاقتصاد العالمي القطاع التكنولوجي خفض التكلفة تباطؤ الاقتصادات قرارات البنوك المركزية

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