الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام مع القلق من تطورات الاقتصاد العالمي
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء في ظل تزايد القلق بشأن الاقتصاد العالمي.
وكشفت العديد من الشركات لا سيما بالقطاع التكنولوجي عن خطط لتسريح آلاف الموظفين من أجل خفض التكلفة والاستعداد لتباطؤ الاقتصادات.
وتترقب الأسواق صدور المزيد من البيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية حول الفائدة في الفترة المقبلة لتقييم حالة الاقتصاد العالمي.
وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر ستوكس Stoxx 600 بنسبة 0.2% أو بنقطة واحدة إلى 453 نقطة، وانخفض فيتش FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.3% أو 27 نقطة إلى 7757 نقطة، كما انخفض داكس DAX الألماني بنسبة 0.1% أو 10 نقاط إلى 15093 نقطة، في حين ارتفع كاك CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.3% أو 18 نقطة إلى 7050 نقطة.