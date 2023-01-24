أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى في 9 أشهر مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى في تسعة أشهر يوم الثلاثاء نتيجة ارتفاع طفيف في الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط آمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة زيادة أسعار الفائدة مما عزز السوق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1932.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1702 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل نيسان 2022 في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1932.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.62 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1058.38 دولار وقفز البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1741.09 دولار للأوقية.