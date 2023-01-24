تراجع طفيف في أسعار النفط مع مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي

تراجعت أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وفي ظل زيادة متوقعة في مخزونات النفط الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 87.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 1611 بتوقيت جرينتش، وخسر الخام الأمريكي 96 سنتا أو 1.2 بالمئة مسجلا 80.66 دولار للبرميل.

وانكمش نشاط الشركات الأمريكية في يناير كانون الثاني للشهر السابع على التوالي إلا أن وتيرة الانكماش تباطأت في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات للمرة الاولى منذ سبتمبر أيلول وزادت ثقة الشركات مع بدء العام الجديد.

وقال إدوارد مويا المحلل لدى أواندا في مذكرة "الاقتصاد (الأمريكي) ما زال قد يشهد تنقل رأس المال من قطاع لآخر وبعض المتعاملين في قطاع الطاقة لا يزالون متشككين بشأن تعافي الطلب على الخام من الصين خلال هذا الربع".

ويراقب المتعاملون هذا الأسبوع المزيد من بيانات أعمال الشركات التي قد تشير إلى قوة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية قد ارتفعت الأسبوع الماضي مع تراجع مخزونات نواتج التقطير.

ومن المقرر صدور بيانات معهد البترول الأمريكي الساعة 2130 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء وبيانات إدارة معلومات الطاقة الساعة 1530 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.