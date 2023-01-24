صناعيّون أردنيّون يلتقون رجال أعمال سعوديّين بمكّة المكرّمة

عقد الوفد الصناعيّ الأردنيّ الّذي يزور السعوديّة حاليًّا، لقاء في الغرفة التجاريّة بمكّة المكرّمة مع رجال أعمال سعوديّين، بحضور رئيس غرفتي صناعة الأردنّ وعمّان المهندس فتحي الجغبير والوفد الاقتصادي الأردني.



وجرى خلال اللقاء، بحضور القنصل العامّ الأردنيّ جعفر الشيشاني، والمستشار الاقتصاديّ في السفارة الأردنيّة عيسى الضمور، لقاءات ثنائيّة بين رجال الأعمال الأردنيّين ونظرائهم السعوديّين الّذين اطّلعوا على منتجات صناعيّة أردنيّة خصّصت لهم في جناح خاصّ في الغرفة.



وأكّد الجغبير، أهمّيّة هذا اللقاء ودور القطاع الخاصّ السعوديّ والأردنيّ في تعزيز عمليّة التكامل الاقتصاديّ بينهما، مشدّدًا على أنّ هذه اللقاءات تشكل نقطة الانطلاق لتكوين هذه الشراكات.



ولفت إلى أنّ الأردنّ يستورد العديد من الموادّ الأوّليّة اللازمة لصناعاته من السعوديّة، خصوصًا في قطاع الصناعات البلاستيكيّة، لافتا إلى أن التكامل الصناعيّ بين الأردنّ والسعوديّة موجود ويمكن البناء عليه.



وأكّد الجغبير أنّ القطاع الصناعيّ الأردنيّ، أحد القطاعات الواعدة والقابلة للتطوّر، وتشكّل صادراته ما يزيد على الـ 90 بالمئة، من إجماليّ الصادرات الأردنيّة، وبقيمة تتجاوز الـ 7 مليارات دولار سنويًّا.



من جهته، أكد الأمين العام لغرفة مكّة المكرّمة المهندس عصمت معتوق أهمية اللقاءات الثنائية الاقتصادية بين الصناعيين الأردنيين ونظرائهم السعوديين في تمتين أواصر الروابط التكاملية بين البلدين بشكل يحقق التشاركية الفعلية في العملية الاقتصادية الثنائية.



و أبدى معتوق، استعداد الغرفة التجاريّة في مكّة المكرّمة لدعم جهود غرفة صناعة الأردنّ في تنظيم اللقاءات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين.



وأكّد أهمّيّة هذا اللقاء باعتباره يمهّد الطريق إلى شراكات تجاريّة ذات أولويّة في الفترة المقبلة.