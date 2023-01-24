"السعودية المصرية للتعمير" تحقق 12 مليار جنيه مبيعات خلال عام 2022

• محمد الطاهر: معدلات البيع تعكس ثقة عملائنا.. ولدينا خطط توسعية لتلبية احتياجات المواطن ودعم الاقتصاد

• نعمل حاليا على تنفيذ وتطوير 7 مشروعات بإجمالي وحدات يفوق 5 آلاف وحدة



كشف محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه خلال عام 2022، وذلك رغم كافة التحديات التي واجهة القطاع العقاري خلال العام المنقضي، نتيجة أزمة التضخم العالمي وتغير سعر الصرف وتوقف سلاسل الإمداد.

وأكد الطاهر أن هذه الأرقام تعكس ثقة العملاء في الشركة السعودية المصرية للتعمير، والتي قدمت أكثر من 50 مشروعا عقاريا ضم 23 ألف و764 وحدة سكنية وتجارية وإدارية في مختلف المحافظات، مما جعل الشركة السعودية المصرية للتعمير من ضمن أفضل 10 شركات على مستوى المبيعات في عام 2022.

وأضاف الطاهر أن الشركة السعودية المصرية للتعمير، تثق تماما في السوق المصري ولديها خططا توسعية خلال الفترة المقبلة، تسعى من خلالها إلى توفير وحدات سكنية تلبي متطلبات مختلف العملاء، ودعم الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الشركة ضخت استثمارات جديدة في 2022 بلغت نحو 1.3 مليار جنيه، كما تعمل الشركة حاليًا على إنشاء وتطوير 7 مشروعات تضم أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية وإدارية وتجارية، في الوقت الذي تستعد فيه حاليًا لافتتاح فندق هيلتون بمشروع "نايل بيرل " قريبًا.

وقال الطاهر: خلال عام 2022، نجحت الشركة السعودية المصرية للتعمير في تسليم 530 وحدة لحاجزيها، كما نجحت في تسليم المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "جايد" بالكامل. كما أطلقت الشركة السعودية مشروعها رقم 50، وهو مشروع "Central"، كأحدث مشروع تجارى إداري في قلب القاهرة الجديدة، فضلًا عما أعلنته الشركة في وقت سابق من أن مشروع Central في طور الحصول على شهادةLEED الفضية من "المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء".

وتأسست الشركة السعودية المصرية للتعمير، كشركة مساهمة مصرية عام ١٩٧٥م، بموجب اتفاقية دولية خاصة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حيث شهد رأس مال الشركة زيادة لأكثر من مرة حتى بلغ حاليًا 1.9 مليار جنيه، كما تمتلك الشركة حاليًا مركزًا ماليًا متميزًا بأصول قدرها 9.2 مليار جنيه.