3.1 مليار جنيه استثمارات عامة في محافظة الأقصر بخطة عام 2022 - 2023



قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الأقصر يصل إلى 182 مشروعًا، وإن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام (2022 - 2023) تبلغ 3.1 مليار جنيه بزيادة 24% عن خطة عام (2021 - 2022) بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومى لتطوير الريف المصرى (حياة كريمة).

جاء ذلك بمناسبة إصدار وزارة التخطيط ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الأقصر لعام (2022 - 2023)، وذلك فى إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن بكافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالى؛ لتوعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالى (22/2023)، ودورها فى تحقيق (رؤية مصر 2030).

وأضافت السعيد -فى بيان اليوم الثلاثاء- أن خطة المواطن، تعتمد على منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبنى على الأدلة، حيث تقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة فى خطة العام المالى (22/2023)، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التى ترصد حالة التنمية الحالية فى كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهى بذلك تساهم فى أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة فى محافظته.

وأوضحت أن "خطة المواطن" بمثابة قاعدة بيانات مهمة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى نطاقهم الجغرافى (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقًا لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم فى تفعيل المتابعة المجتمعية.

وأشارت إلى تطبيق "شارك 2030" والذى يهدف إلى الانتقال من "خطة المواطن" إلى "متابعة المواطن"، موضحة أنه يعد أول تطبيق إلكترونى تفاعلى تطلقه الحكومة المصرية، لتوعية المواطنين بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات الأداء المرتبطة بها بكافة القطاعات؛ اتساقًا مع رؤية مصر 2030، التى أكدت ضرورة مشاركة كافة المواطنين فى عملية التنمية، وتمكينهم من المتابعة الدورية لجهود وبرامج تحقيق التنمية.

ولفتت إلى أن التطبيق يوفر قاعدة بياناتٍ ضخمة ونفصلة عن المشروعات والبرامج التى تنفذها الدولة وهو ما يسهم بدوره فى تعزيز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية، فضلا عن نشر ثقافة الأداء بين المواطنين وداخل الجهاز الإدارى للدولة، ويتيح التطبيق الفرصة للمواطنين للقيام بالمُتابعة التشاركية الفعّالة، واقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بالأقصر بخطة عام 22/2023، أشار تقرير الوزارة إلى توجيه استثمارات بقيمة 745 مليون جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 24%، ويخص قطاع الصحة 719 مليون جنيه بنسبة 23%.

ولفت إلى أن استثمارات قطاع التنمية المحلية تبلغ 677 مليون جنيه بنسبة 22%، ويخص قطاع التعليم العالى 375 مليون جنيه بنسبة 12%، وقطاع التعليم قبل الجامعى 192 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 408 مليون جنيه بنسبة 13%.

وأوضح أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بالأقصر فى خطة 22/2023 تتمثل فى توجيه 699 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وفى مجال الصحة إنشاء وتطوير 5 مستشفيات بالأقصر، وبمجال التنمية المحلية رصف طرق بحوالى 153 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 129 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.

وحول مُبادرة (حياة كريمة) بمحافظة الأقصر بالمرحلة الأولى، لفت التقرير إلى أن عدد المراكز المُستهدفة 2 (إسنا – أرمنت)، وعدد القرى المٌستهدفة 36 قرية، ويبلغ عدد السكان المٌستفيدين 606 آلاف نسمة.