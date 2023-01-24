موانئ البحر الأحمر تتداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

قال المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و902 شاحنة و46 سيارة.

وأوضح المركز - وفقا لبيان - أن حركة الواردات شملت 4 آلاف طن بضائع، و458 شاحنة و32 سيارة; فيما شملت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع، و444 شاحنة و14 سيارة، كما شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينتين "الحرية1 وأمل" بينما غادرته السفينتان الحرية2 ودليلة. كما تم تداول 1500 طن بضائع و205 شاحنات بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا، بينما غادرت السفينتان ايلة وبريدج بالإضافة إلي وصول وسفر 1200 راكب.