تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط



ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الميناء استقبل السفينة ( LUNE - B ) والتي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 185 مترا وعرضها 30 مترا القادمة من روسيا وعليها حمولة تقدر بـ 44 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وأضافت أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19821 طنا تشمل 11638 طن يوريا، و1465 طن ملح، و1518 طن رمل و5200 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28321 طنا تشمل 11500 طن قمح، و1857 طن فول صويا، و6889 طن خردة، و5000 طن كسب صويا و3075 طن أبلاكاش.

وتابعت أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 365 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 117 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 974 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 44337 طنا وبلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 88265 طنا.

وذكرت أن هناك 3 قطارات غادروا بحمولة إجمالية 3802 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وكوم أبو راضي وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا عدد 4863 شاحنة.