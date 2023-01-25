موعد أذان الفجر في اليوم الثالث من شهر رجب 1444.. والدعاء المفضل ترديده

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية، موعد أذان الفجر في اليوم الثالث من شهر رجب 1444، بجانب الدعاء المفضل ترديده، حيث تعتبر مواقيت الصلاة من أكثر الأشياء التي يحرص المسلمين على معرفتها والبحث عنها لكي يؤدون الصلوات الخمس في أوقاتها، وخاصة ونحن في شهر رجب واستعدادا لرمضان يحرص المسلمين على التقرب لله عز وجل بالدعاء.

ومع بداية شهر رجب وتصدر تريند جوجل، أفضل الادعية المستحب ترديدها ومواقيت الصلاة وخاصة موعد أذان الفجر حيث يقوم المسلمين بالسحور وقراءة القرآن لحين أذان الفجر للتقرب لله عز وجل وللاستعداد لشهر رمضان الكريم.

موعد أذان الفجر

وننشر لكم موعد أذان الفجر في محافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، الموافق 25 يناير، كما يلي:

موعد أذان الفجر في القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:19 صباحًا

موعد أذان الفجر محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:25 صباحًا

موعد أذان الفجر في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 5:07 صباحًا

موعد أذان الفجر في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:14 صباحا

موعد أذان الفجر في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 5:18 صباحًا

الأدعية المستحب ترديدها

الأدعية المستحب ترديدها في اليوم الثالث من شهر رجب وقبل أذان الفجر

1- الدعاء الأول (اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعرفنا بركة شهرنا هذا وارزقنا يمنه ونوره ونصره وخيره وبره، وسهل لي في رجب ما أحبه ويسر لي فيه ما أريده، وأوصلني إلى بغيتي فيه إنك على كل شيء قدير).

2- الدعاء الثاني (اللهم إني أسألك يا من يملك حوائج السائلين، ويعلم ضمير الصامتين ويا من لكل مسألة عنده سمع حاضر وجواب عتيد، وكل صامت علم منه باطن محيط، مواعيدك الصادقة، وأياديك الناطقة، ونعمك السابغة، وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة).

3- (يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان يا من أظهر الجميل، وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة، ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة ارحم ضعفي).