حالة الطقس اليوم الأربعاء 25 يناير في محافظات الجمهورية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالةالطقس اليوم الأربعاء الموافق 25 من شهر يناير لعام 2023 ميلاديا والثالث من رجب لعام 1444، في جميع محافظات الجمهورية.

حالة الطقس في المحافظات

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأربعاء في المحافظات، مشيرة إلى استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية التي تصل بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

وأكدت في بيانها، أن هناك نشاط لحركة الرياح، وطقس مائل إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم في القاهرة والوجه البحري

وعن حالة الطقس اليوم الأربعاء في محافظات القاهرة والوجه البحري، ووفقا لتوقعات الأرصاد، تبين أنه يسود وجود طقس مائل إلى البرودة نهارا، حيث تسجل العظمي 21 درجة والصغرى 11 درجة.

حالة الطقس الأربعاء في السواحل الشمالية

وعن حالة الطقس الأربعاء في محافظات السواحل الشمالية، من المفترض أن تسجلت العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، مع طقس مائل إلى البرودة ليلا معتدل نهارا ومستقر.

حالة الطقس الأربعاء في جنوب سيناء والبحر الأحمر

ووفقا للبيان، أكدت الهيئة العامة أن محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر يسودها طقس مستقر في ساعات النهار، فضلا عن نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ومن المفترض أن تصل سرعتها إلى 33 كيلو مترا في الساعة، كما تسجل العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة.

حركة الموج والرياح في البحرين

وقالت الأرصاد إن حركة الأمواج في البحر المتوسط تكون معتدلة ويصل ارتفاعها إلى 2 متر، بينما ارتفاع الموج في البحر الأحمر يصل لـ 1.5 متر.