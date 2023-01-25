طريقة وخطوات تنظيف الأواني الزجاجية وتلميعها وإزالة الدهون

الأواني الزجاجية نوع من أنواع الأواني، وتم تصنيع وتطوير تلك الأواني مؤخرا وتعتمد على مادة الزجاج الرملي في تصنيعها، وتم تصنيعها خصيصا لتقديم الطعام والشراب بها، حيث إنها تضيف ديكور ولمسة جمالية للسفرة عند غرف الأطعمة فيها.

لكن تتسخ تلك الأواني بسرعة شديدة، فيتم تنظيفها بالماء والصابون، ولكن تبقى آثار البقع والرواسب موجود على سطح الزجاج، لهذا يجب معرفة الطريقة الصحيحة لتلميع تلك الأواني وتنظيفها على أكمل وجه.

طريقة تنظيف الأواني الزجاجية وتلميعها

يمكن تلميع الأواني الزجاجية بكل سهولة من خلال تنظيف تلك الأواني بالمياه الغازية وبيكربونات الصوديوم كما يلي:

- نصف كوب خل أبيض، وكوب ماء مغلي.

- ربع كوب صابون تنظيف المواعين، إضافة إلى 2 كوب من المياه الغازية.

- 3 ملاعق بيكربونات الصوديوم، وليفة مواعين جافة، وفوطة قطنية، وإناء متوسط.

طريقة التحضير

- في الإناء يتم تجميع كل الأواني الزجاجية المراد تنظيفها وتلميعها، ثم يتم صب كلا من (الخل الأبيض- الماء المغلي- صابون تنظيف المواعين- المياه الغازية- بيكربونات الصوديوم) فوق الأواني الزجاجية.

- نترك المكونات للتفاعل مع الأواني الزجاجية لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسل الأواني الزجاجية عن طريق فركها بليفة المواعين الجافة جيدا من كل الاتجاهات.

- ثم يتم شطف تلك الأواني بالماء الفاتر، ويتم تجفيفها بفوطة قطنية.