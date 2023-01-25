كيفية تنظيف الأرضيات الرخامية وتلميعها بخلطة فعالة

الأرضيات الرخامية هي نوع من أنواع الأرضيات غالية الثمن، لأن مادة الرخام تباع بالمتر بأسعار باهظة، فضلا عن تركيبه على يد متخصصين في تركيب وتصنيع الرخام، مما يجعل شكل الرخام أنيقا، ولكنه مثل باقي الأرضيات يتسخ ويحتاج إلى نظافة متواصلة.

لهذا فإن الأرضيات الرخامية لن تكون موجودة في المنازل البسيطة بل في الفيلات والقصور، ولذلك يجب معرفة كيفية تنظيفها بعمق من كل البقع والأتربة الموجودة عليها.

خطوات تنظيف الأرضيات الرخامية

- كوب ماء دافئ، و3 صابون تنظيف المواعين، وإناء متوسط.

- ممسحة يدوية، وربع كوب ديتول.

طريقة التحضير

- في الإناء نخلط كلا من الماء الدافئ مع صابون المواعين مع الديتول، ثم نترك الخليط على الأرضيات الرخامية لمدة 5 دقائق لذوبان كل البقع الموجودة.

- نقوم بتمرير الممسحة اليدوية فوق الأرضيات الرخامية، ثم نقوم بشطف الأرضيات الرخامية بالماء الفاتر.

- نجفف الأرضيات بالممسحة اليدوية مرة أخرى بعد شطفها من بقايا الخليط.

طريقة تنظيف الأرضيات الرخام بالخل الأبيض

- ربع كوب خل أبيض، وكوب ماء دافئ، و3 ملاعق من مسحوق الغسيل.

- 2 قطعة قماش نظيفة، وإناء متوسط، وربع كوب كلور.

طريقة التحضير

- في الإناء نخلط كلا من الخل الأبيض مع الماء الدافئ مع مسحوق الغسيل مع الكلور.

ثم نقلب المكونات لتتجانس معا.

- ثم بواسطة قطعة القماش نقوم بمسح الأرضيات الرخامية جيدا من خلال فرك البقع بحركات دائرية حتى تختفي فورا، ثم نقوم بتجفيف الأرضيات الرخامية من خلال مسحها بقطعة قماش جديدة.