أعلن برنامج حساب المواطن في السعودية، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 63 شهر فبراير 2023، إضافة إلى نشر رابط الاستعلام عن الأهلية عبر البوابة الرسمية للبرنامج.

وتستعرض بوابة “الفجر” كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن الأهلية في التالي:

رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن، أن هناك رابط الاستعلام عن الأهلية والتي يتم نشره فور الإعلان عنها، وبعد ذلك يبدأ في استقبال طلبات الاعتراض على النتائج،

صدرت نتائج الأهلية للدورة 63 (شهر فبراير 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/bEbxEIocz6 pic.twitter.com/8u6T3shTO0 — حساب المواطن (@citizenaccount) January 24، 2023

موعد صرف حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن، أن موعد صرف الدعم يكون يوم 10 فبراير 2023، إضافة إلى أنه في حالة إذا صادف هذا اليوم إجازة أو عطلة رسمية يتم نقله إلى أول يوم عمل رسمي مباشرة.

كما أن البرنامج حريص على إيداع الدعم في حسابات المستفيدين ونزوله في البنوك بشكل تدريجيًا حتى يتمكنوا من الصرف في المواعيد الرسمية.

كيفية الاطلاع على نتيجة الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن

ومن هنا نستعرض كيفية الاطلاع على نتيجة الأهلية والأهلية إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطنين باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط حساب المواطن من هنــــــــــــا.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول.

الذهاب إلى أيقونة “الأهلية والاستحقاق” والنقر عليها والاطلاع على النتيجة.