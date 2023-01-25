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كيفية الاطلاع على نتيجة الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن

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حساب المواطن
حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن في السعودية، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 63 شهر فبراير 2023، إضافة إلى نشر رابط الاستعلام عن الأهلية عبر البوابة الرسمية للبرنامج.

وتستعرض بوابة “الفجر” كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن الأهلية في التالي:

رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن، أن هناك رابط الاستعلام عن الأهلية والتي يتم نشره فور الإعلان عنها، وبعد ذلك يبدأ في استقبال طلبات الاعتراض على النتائج، 

موعد صرف حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن، أن موعد صرف الدعم يكون يوم 10 فبراير 2023، إضافة إلى أنه في حالة إذا صادف هذا اليوم إجازة أو عطلة رسمية يتم نقله إلى أول يوم عمل رسمي مباشرة.

كما أن البرنامج حريص على إيداع الدعم في حسابات المستفيدين ونزوله في البنوك بشكل تدريجيًا حتى يتمكنوا من الصرف في المواعيد الرسمية.

كيفية الاطلاع على نتيجة الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن

ومن هنا نستعرض كيفية الاطلاع على نتيجة الأهلية والأهلية إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطنين باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط حساب المواطن من هنــــــــــــا.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول.

الذهاب إلى أيقونة “الأهلية والاستحقاق” والنقر عليها والاطلاع على النتيجة.

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