عاجل..مشتريات الاجانب والعرب تدفع البورصة المصرية لمكاسب خيالية

حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء، وصعد مؤشرها الرئيسي إلى اعلي مستويات على الاطلاق منذ 4 سنوات وسط ارباح تجاوزت 17 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي “ إيجي أكس 30” بنسبة 2.23% إلى 16807 نقطة، وزاد المؤشر ايجي أكس 70 متساوي الاوزان بنسبة 1.43% إلى 3024 نقطة، وارتفع المؤشر الاوسع نطاقا “ إيجي أكس 100” 1.47% إلى مستويات 4523 نقطة.

وارتفعت البورصة بدعم قوي من مشتريات الاجانب على الاسهم والتى وصلت إلى 93 مليون جنيه والعرب التى بلغت 52 مليون جنيه.