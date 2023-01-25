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عاجل..مشتريات الاجانب والعرب تدفع البورصة المصرية لمكاسب خيالية

الاقتصاد
بوابة الفجر

حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء، وصعد مؤشرها الرئيسي إلى اعلي مستويات على الاطلاق منذ 4 سنوات وسط ارباح تجاوزت 17  مليار جنيه.

 

وصعد المؤشر الرئيسي “ إيجي أكس 30”   بنسبة 2.23% إلى 16807 نقطة، وزاد المؤشر ايجي أكس 70 متساوي الاوزان بنسبة 1.43% إلى 3024 نقطة، وارتفع المؤشر الاوسع نطاقا “ إيجي أكس 100” 1.47% إلى مستويات 4523 نقطة.

 

وارتفعت البورصة بدعم قوي من مشتريات الاجانب على الاسهم والتى وصلت إلى 93 مليون جنيه والعرب التى بلغت 52 مليون جنيه.

 

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