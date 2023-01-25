أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 بأسواق الصاغة

تعتبر أسعار الذهب من أهم الموضوعات التي تشهد إقبالًا بحثيًا كبيرا على مدار اليوم، نظرا لأهمية المعدن الأصفر كوسيلة مهمة للادخار، أو اهتمام المقبلين على الزواج به، حيث يقدم على صورة هدية تسمى "شبكة".

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023، مأثرة بتراجع الأوقية بالبورصة العالمية، نتيجة ارتفاع الدولار بعد صدور بيانات إيجابية بالاقتصاد الأمريكي أمس الثلاثاء.

كما تأثر أسعار الذهب بعدما ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي داخل الولايات المتحدة بنحو 46.8 نقطة لشهر ديسمبر، وسجلت القراءة الأولية لمؤشر مديري القطاع الخدمي الأمريكي بنحو 46.6 نقطة لشهر ديسمبر الماضي.

وتقدم بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 بمختلف الأعيرة في السطور التالية:

أسعار الذهب عيار 21

وتراجعت أسعار الذهب اليوم بنحو 10 جنيهات في الأسواق المحلية، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1760 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 24

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 2021 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 1509 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 14

جرام الذهب عيار 14 نحو 1137 جنيهًا.

أسعار الجنيه الذهب والأوقية

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 نحو 14080 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1925 دولارًا.

اضطراب أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب اذطرابا كبيرا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث حيث سجل الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1770 جنيهًا، وتراجع لمستوى 1760 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1770 جنيهًا.