علا غانم مطلوبة على جوجل بعد ظهور تطورات جديدة شأن قضية "الخلع"

تصدرت الفنانة علا غانم اليوم الأربعاء، الموافق 25 يناير 2023، بعدما ظهرت تطورات جديدة بشان قضية "الخلع" التي أقامتها ضد زوجها، والتي تتعلق بالتاجيل إلى جلسة بفبراير المقبل.

علا غانم

وقررت محكمة الأسرة تأجيل دعوى اللع التي أقامتها النجمة علا غانم ضد زوجها إلى جلسة الرابع من فبراير 2023، لتعود إلى الواجهة من جديد بعدما اختفت عن الأنظار لفترات طويلة، وخاصة بعد ظهورها مع لميس الحديدي.

علا غانم وأزواجها الثلاثة

وقالت علا غانم إنها تزوجت 3 مرات، حيث كانت المرة الأولى بشكل تقليدي واستجابة لرأي الأهل، عندما كانت صغيرة سن الـ17، حيث كان زوجها الأول في المرحلة الثانوية وهي بالإعدادية، واستمر الزواج لـ4 سنوات ونص قبل أن يتم الانفصال.

أسباب طلاق علا غانم

وكشفت علا غانم أسباب الطلاق من زوجها الأول، حيث أرجعتها إلى الحاجة للعمل وصغر السن وعدم وجود الخبرات الكافية، مضيفةً: "كنا بنتصرف بطريقة لو احنا بنفس دماغنا دلوقتي مش هنعمل كده"

زواج علا غانم الثاني

وفيما يتعلق بزواجها الثاني، أكدت علا غانم كما أنها تزوجت بدافع التخلص من حالة الوحدة التي كانت تعيشها، ونتيجة إلى إلحاح والدتها عليها للتخلص من فكرة بقائها عزباء لمدة 11 عامًا.

والدة علا غانم

وقالت علا غانم: "والدتي قالتلي كفاية الوحدة 11 سنة سينجل والبنات كانوا مع باباهم 3 أو 4 سنين في مرحلة ثانوي، ودي كانت جوازة غلط استمرت 7 شهور الاختيار وانفصلنا"، كما قام بضربها أمام بناتها.

قضية علا غانم

وتترقب علا غانم قرار محكمة الأسرة بشأن قضية الخلع التي أقامتها ضد زوجها الثالث والأخير، حيث قررت الانفصال لوجود العديد من الخلافات بينهما، حيث قررت اللجوة إلى القضاء.