عاجل.. البنك المركزي يثبت سعر الدولار عقب توقعات بنخفاضه إلى 26.24 جنيه

أعلن البنك المركزي المصري اليوم تثبيت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وسط توقعات بنخفاض الجنيه على المدي المتوسط.

واختتمت اسعار الدولار تعاملات اليوم بالبنك المركزي عند مستويات 29.85 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع بعدما سجلت ارتفاعات طفيفة بقيمة 5 قروش في تعاملات اليومين الماضيين.

واستقر سعر الدولار بالبنك الاهلي وبنك مصر عند 29.74 جنيه للشراء و29.84 جنيه للبيع، كما استقر بالبنك التجاري الدولي عند 29.84 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

الدولار ينخفض إلى 26 جنيه:

توقعت وكالة رويترز في استطلاع لها عن اداء الاقتصاد المصري ارتفاع قيمة الجنيه المصري، ومواصلة الاقتصاد معدلات نموه خلال المدي المتوسط.

وقالت رويترز خلال تقرير لها إنه الجنيه سوف تتحسن قوته على المدي المتوسط فبعدما سجل 29.82 للدولار في ختام تعاملات يوم الثلاثاء سيصل إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023 قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 28.50 للدولار بحلول يونيو حزيران من العام التالي.

واستقرت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم بالبنك المركزي، 29.85 جنيه للشراء، و29.94 جنيه للبيع بعدما سجل ارتفاعات بقيمة 5 قروش.