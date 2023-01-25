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المنوفي: معارض أهلا رمضان ساهمت في استقرار أسعار السلع الغذائية

الاقتصاد
حازم المنوفي
حازم المنوفي

 

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية، إن أسعار السلع بالأسواق تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية.


أوضح المنوفي، أن جهود الدولة المستمرة في إعادة انضباط الأسواق وتوافر السلع الغذائية بشكل دائم بأسعار تناسب الجميع، وذلك من خلال  التوسع في إنشاء المعارض في كافة محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة في كل المحافظات، لافتا إلي أن تبكير إقامة معارض أهلا رمضان لتقام قبل بداية الشهر الكريم بنحو شهرين وتستمر لنهاية شهر رمضان جاء كمحاولة من الحكومة لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وما نتج عنه من  زيادة أسعار السلع، مؤكدا حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية  بنسبة خصم كبيرة، ولذلك فأن معارض اهلا رمضان خطوة ممتازة في طريق زيادة المنافسة بين التجار والشركات المنتجة مما سيؤدى لزيادة المعروض من المنتجات امام المواطنين بأسعار عادلة.

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