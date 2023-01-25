رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية: نتابع أرصدة السلع الغذائية المعروضة بمعارض "أهلا رمضان"

أكد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية علي متابعة أرصدة السلع المعروضة بمعارض "أهلا رمضان" لضمان توفيرها للمستهلك بسعر مناسب.

حرص عثمان خلال جولته بالمعرض علي إرسال رسالة طمأنينة للمواطنين، مؤكدا علي التنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية لسرعة ضبط الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة، جاء ذلك علي هامش افتتاح المعرض المقرر أن يستمر علي مدار ٣ اشهر، بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.



أضاف المهندس أحمد عثمان أن الغرفة التجارية هي حلقة الوصل بين التاجر والمستهلك، حيث تقوم بتذليل العقبات التي قد تواجه التجار بالإضافة إلي تسهيل معاملاته مع أجهزة الدولة المختلفة.

كما أوضح رئيس الغرفة التجارية، على دور مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية في طرح منتجات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، فى ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كذلك طرح السلع بمنافذ ومعارض "أهلا رمضان".

على جانب اخر أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السيارات المتنقلة من خلال الشركات التابعة للوزارة لطرح السلع الغذائية للمواطنين في القرى والنجوع بأسعار مخفضة بالتوازي مع التوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان" في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية طوال الوقت، كما شاركت منافذ المجمعات الاستهلاكية في معارض "أهلا رمضان" حيث يتم تخصيص ركن بكل منفذ لطرح السلع وأيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية في تخفيضات الأسعار.

أضاف المهندس عثمان أن الغرفة التجارية تعمل في إطار صلاحياتها لخدمة التاجر من خلال تصعيد شكاوي التجار للجهات المعنية ومحاولة حلها، لافتا إلي أنه طبقا للتوجيهات الرئاسية تعمل الغرفة التجارية علي توفير معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمقارنة بالأسواق وتقوم التموين بمراقبة مدي التزام التجار بالأسعار المتفق عليها وفقا للمتغيرات الاقتصادية.

تابع المهندس احمد عثمان أنه خلال فترة إقامة المعرض والذي سيستمر هذا العام علي مدار ٣ اشهر مقبلة، تقوم الغرفة التجارية بدورها في التواصل مع الجهات المختلفة والتجار لمتابعة أرصدة السلع المعروضة.



كما أشار عثمان إلى دور الانفراجة التي شهدتها الجمارك خلال الفترة الماضية، وما أسفر عنه من استقرار نسبي ملحوظ بالأسواق المصرية، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية العالمية هي السبب الرئيسي في زيادة الأسعار.