التونسية "لمار" تتوج بجائزة الوصيفة الاولى لملكة جمال الكون

توجت التونسية لمار بجائزة "miss univers" الوصيفة الأولى لملكة جمال الكون "النسخة العربية والتي تقام كل عامين.

وتمكنت لمار من التتويج باللقب بعد التنافس مع اكثر من دولة، منها دول عربية كالبحرين والمغرب والجزائر، وتعدّ هذه المسابقة هي ثالث أشهر مسابقة من نوعها في العالم، بعد ملكة جمال العالم miss world.

وتعد التونسية لمار هي سيدة أعمال ولها خبرة في كبيرة مجال الموضة والازياء.

وبدأت هذه المسابقة منذ عام 1925، وشاركت فيها نحو 130 دولة، ويتم اختيار المرشّحات في المسابقة النهائية على مرحلتين، الأولى تهم المستوى الوطني، إذ تتبارى فتيات على اللقب، وبعدها يتم اختيار أفضل مرّشحة للمشاركة في المستوى الثاني الذي يهم العالم.

وليس جمال الجسد هو المعيار الوحيد للمسابقة، بل كذلك جمال الأخلاق والعمل الذي تقوم به المرّشحة للصالح العام، ويطلب المنظمون في المشاركات ألّا يتجاوز سنهن 24 سنة وألّا يقل عن 17 عامًا، وألا يكن متزوجات أو لهن تجارب زواج سابقة، فضلًا عن شروط أخرى.