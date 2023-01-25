مصطفى ثابت ينعى المحامي عبدالقادر الحجر ابن عم حماد الرمحي

نعى الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي لـ بوابة “الفجر” الإلكترونية، المحامي عبدالقادر الحجر، ابن عم حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين.

ويتقدم “ثابت” بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يغفر للفقيد ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُلوان.

ونعى "الرمحي"، ابن عمه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: يا وجع القلب «إنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، والقَلْبَ يَحْزَنُ، ولَا نَقُولُ إلَّا ما يَرْضَى رَبُّنَا، إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ»، توفى إلى رحمة الله تعالى ابن عمي الغالي الخلوق حكيم العائلة الأستاذ عبدالقادر الحجر «المحامي»، اللهم تغمده بواسع رحمتك واسكنه الفردوس الأعلى، واجعله مع النبيين والصديقين والشهداء.