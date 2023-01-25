المركزي الكندي يرفع سعر الفائدة لثامن مرة على التوالي

رفع بنك كندا المركزي سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى اليوم الأربعاء، لكنه قال إن هذا قد يكون آخر مرة يفعل ذلك لمواجهة التضخم.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 4.5 في المائة في أول قرار له لعام 2023، بزيادة قدرها 25 نقطة أساس. هذا هو أعلى سعر رئيسي لبنك كندا منذ عام 2007.

ويمثل قرار الأربعاء المرة الثامنة على التوالي التي يرفع فيها بنك كندا تكلفة الاقتراض، حيث رفع سعر الفائدة القياسي إلى 4.25 في المائة في العام الماضي في محاولة للحد من التضخم.

وتوقع معظم الاقتصاديين التحرك بمقدار 25 نقطة أساس، لكن البنك المركزي قال في بيان مصاحب لرفع سعر الفائدة إنه يتوقع إبقاء سعر الفائدة عند مستواه الحالي بينما يقوم بتقييم تأثير زياداته حتى الآن.

وأضاف البنك أن التعليق يعتمد على ما إذا كان الاقتصاد يواصل النمو وفقا لتوقعاته، وقال إن الزيادات الإضافية قد تحدث لإعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة.

وتراجعت معدلات التضخم الرئيسية من 8.1 في المائة في منتصف عام 2022، وسجلت مؤخرا 6.3 في المائة في ديسمبر.

ومع ذلك، لا يزال الضغط على أسعار المواد الغذائية وبعض المدخلات التضخمية الأخرى. كما استقرت البطالة فوق مستوى قياسي منخفض الشهر الماضي.