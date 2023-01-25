مداهمة مقر بنك في تحقيق بشأن احتيال ضريبي

قمت السلطات الألمانية بتفتيش مقر بنك في فرانكفورت كجزء من تحقيق طويل الأمد في مخطط احتيال ضريبي بمليارات اليورو يعرف باسم "cum-ex"، مؤكدًا تعاونه بشكل كامل، حسب بيان صادر من بنك بى إن بى باريبا “BNP Paribas”.

وفي وقت سابق، ذكر المدعون الألمان إنهم يجرون بحثًا في مؤسسة مصرفية في فرانكفورت منذ الثلاثاء 24 يناير فيما يتعلق بنائب سابق، دون تسمية البنك.

وقال متحدث باسم البنك: "مثلما فعلنا بالفعل منذ بداية التحقيق في عام 2017، نواصل التعاون الكامل مع المدعي العام وفقًا للمتطلبات القانونية".

وأوضح ممثلو الادعاء إن تحقيقهم شمل أيضًا تفتيش منازل خاصة في 3 ولايات ألمانية ويركز على 58 مشتبها بهم، بهدف العثور على رسائل البريد الإلكتروني والمراسلات المكتوبة ذات الصلة.

وقالوا إن نحو 130 من ضباط الشرطة والمدعين العامين ومحققي الضرائب يشاركون في التحقيقات.

تم تفتيش عدد كبير من البنوك من قبل المدعين العامين للتحقيق في مخالفات محتملة، وكانت الفروع الألمانية لـ Barclays وBank of America و Morgan Stanley من بين تلك التي تمت مداهمتها في الأشهر الأخيرة.

ويقول مسؤولون حكوميون إن التحقيق يشمل نحو 100 بنك في 4 قارات وما لا يقل عن ألف مشتبه به.