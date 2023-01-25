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أسعار الذهب ترتفع لتقترب من أعلى مستوى في 9 أشهر

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

عادت أسعار الذهب للارتفاع اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار بينما يركز المستثمرون على مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة التي قد تؤثر على اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1940.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1840 بتوقيت جرينتش بينما جرت تسوية العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة مرتفعة 0.4 بالمئة عند 1942.6 دولار.

وكانت الأسعار انخفضت نحو 0.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر يوم الثلاثاء وسط إقبال على المعدن النفيس بفعل مخاوف بشأن ركود عالمي وآمال في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض الدولار 0.3 بالمئة يوم الأربعاء مما جعل الذهب أكثر إغراء لحائزي العملات الأخرى.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.81 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1041.63 دولار وتراجع البلاديوم 2.7 بالمئة إلى 1696.50 دولار.

أسعار الذهب البيانات الاقتصادية لجنة السياسة النقدية البنك المركزي البنك المركزى الأمريكى

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