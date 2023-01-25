"صندوق خليفة" يدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في زامبيا بـ 55 مليون درهم

وقع " صندوق خليفة لتطوير المشاريع" ووزارة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية زامبيا مذكرة تفاهم بهدف دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في زامبيا بمبلغ 55 مليون درهم.



وقع المذكرة بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.. ـ كل من سعادة علياء المزروعي الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة ومعالي ستانلي كاكوبو وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية زامبيا.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وإقامة مشاريع وفرص عمل جديدة وتمكين فئة الشباب والمرأة، وذلك للمساعدة على بناء اقتصاد قوي في زامبيا.

وتسهم مذكرة التفاهم في تمويل مشروعات مستدامة متنوعة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب والمرأة في زامبيا.



وقالت سعادة علياء المزروعي إن المذكرة تجسد أهمية العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وزامبيا بجانب مساعي صندوق خليفة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة على النهوض والتوسع بوتيرة أسرع في زامبيا وتمكين الشباب والمرأة عن طريق توفير الفرص والوظائف المناسبة وبصورة عامة تسهيل عملية نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمارات المناسبة لرأس المال.

من جانبه عبر معالي ستانلي كاكوبو وزير الخارجية والتعاون الدولي عن شكره وتقديره للدعم الذي يقدمه صندوق خليفة والذي يتيح إمكانية تطوير الاقتصاد والمجتمع في زامبيا ونموهما، مؤكدًا ما يربط البلدين من علاقات متميزة متينة.



وأضاف معاليه:" أننا نركز بشدة على تنمية الاقتصاد الزامبي وبفضل الدعم الذي يقدمه صندوق خليفة سنتمكن من الاقتراب خطوة أخرى نحو تحقيق تلك الرؤية.. مشيرًا إلى أن هذه المنحة ستمكن الوزارة من تقديم الدعم المناسب إلى الشركات المعنية بالابتكار والساعية إلى تحقيق رسالتها..بجانب تقديم الدعم إلى مزيد من فئة الشباب والسيدات لكي يتمكنوا من المضي قدما في مشاريعهم وأداء دورهم في نقل زامبيا نحو الأفضل ".