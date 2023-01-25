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إيلون ماسك ينفي نيته جمع 3 مليارات دولار لسداد ديون تويتر

الاقتصاد
إيلون ماسك
إيلون ماسك


أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء نقلًا عن مصادر أن الملياردير ‏الأميركي إيلون ماسك يستكشف جمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار من أجل سداد ‏بعض ديون تويتر البالغة 13 مليار دولار.‏


وبحسب التقرير، فإن ممثلي ماسك ناقشوا بيع أسهم جديدة في تويتر بقيمة تصل إلى ‏‏3 مليارات دولار لسداد بعض الديون والتي تم الحصول عليها لتمويل صفقة شراء ‏منصة التواصل الاجتماعي تويتر.‏


ومع ذلك، فإن ماسك نفى هذا التقرير حيث أرسل أحد متابعيه على تويتر هذا ‏التقرير، ليرد عليه بقول "لا".‏

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