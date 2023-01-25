إيلون ماسك ينفي نيته جمع 3 مليارات دولار لسداد ديون تويتر
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء نقلًا عن مصادر أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك يستكشف جمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار من أجل سداد بعض ديون تويتر البالغة 13 مليار دولار.
وبحسب التقرير، فإن ممثلي ماسك ناقشوا بيع أسهم جديدة في تويتر بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار لسداد بعض الديون والتي تم الحصول عليها لتمويل صفقة شراء منصة التواصل الاجتماعي تويتر.
ومع ذلك، فإن ماسك نفى هذا التقرير حيث أرسل أحد متابعيه على تويتر هذا التقرير، ليرد عليه بقول "لا".