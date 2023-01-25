ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية في أسبوع



أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط والبنزين ‏الأميركية وتراجع مخزونات نواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 20 يناير ‏كانون الثاني.‏



وزادت مخزونات الخام 533 ألف برميل في الأسبوع الماضي إلى‎448.5 ‎‏ مليون ‏برميل مقارنة مع توقعات للمحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها مليون ‏برميل.‏



وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ‏زادت 4.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.‏



وزاد معدل استهلاك الخام بالمصافي 128 ألف برميل يوميا. وارتفع معدل تشغيل ‏المصافي ‏‎0.8%‎‏.‏



وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت 1.8 مليون برميل خلال ‏الأسبوع إلى 232 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته ‏رويترز بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل.‏



وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت ‏التدفئة تراجعت 0.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 115.3 مليون برميل، بينما كان ‏من المتوقع أن تنخفض 1.1 مليون برميل.‏



وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأمريكية تراجع 1.79 مليون برميل يوميا.‏