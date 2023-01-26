دانة غاز ترفع نسب سقف ملكية الأجانب في الشركة إلى 100%

أوصى مجلس إدارة شركة «دانة غاز» برفع سقف ملكية الأجانب في الشركة إلى 100% وعرض المقترح على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي للموافقة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة



وأشارت «دانة غاز» في افصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن مجلس إدارتها اطلع على سير عمليات الشركة ومشروعاتها في مصر والإمارات وإقليم كردستان العراق



كما اطلع مجلس إدارة الشركة في مداولاته الاربعاء 25 يناير على تقرير سير الدعاوى القانونية، ودعاوى التحكيم، بالإضافة إلى التداول حول مسائل روتينية أخرى