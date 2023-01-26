عاجل|حملات تفتيش على مصانع الاعلاف بعد الافراج عن كميات جديدة منها

تنفيذا لتوجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة والتفتيش على مخازن ومصانع الاعلاف قامت لجنة مشتركة من وزارات الزراعة والتموين والداخلية بحملة على بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وصوامع تخزين خامات الأعلاف، وسيارات نقل وتداول الأعلاف، ومحال الاتجار فى الأعلاف ببعض المحافظات

أسفرت الحملات عن رصد مخالفات تمثلت فى بيع الخامات العلفيه والأعلاف بأسعار مرتفعة، أو تداول وبيع الخامات والأعلاف دون فواتير أو مستندات، أو تخزين الخامات والأعلاف وحجبها عن السوق بغرض الإحتكار ورفع السعر، وقد أحيلت جميع المخالفات إلى النيابه العامه لمخالفاتها للقرار الوزاري 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنه 2018 الخاص بحمايه المستهلك لرفع الاسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدوله، وقد صدر قرار النيابه العامه ببيع 1000 طن كسب صويا من أحد المضبوطات لصالح القضيه، ولا تزال التحقيقات مستمره.

هذا والحملات الفجائيه مستمره من قبل وزارة الزراعه والتموين وكافة الجهات الرقابيه، وستتخذ كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفين، للتواصل والإبلاغ يمكن عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه بوزارة الزراعة.

وزير الزراعة لأول مرة يتم خلال اسبوع الإفراج عن نحو 300 ألف طن مستلزمات الاعلاف ب 135 مليون دولار



الافراج عن 300 ألف طن مستلزمات الاعلاف ب 135 مليون دولار:



جاءت تلك الحملات بعد أعلان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه ولاول مرة خلال اسبوع واحد فقط يتم الإفراج دفعة واحدة عن 292 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 135 مليون دولار.

وشمل الإفراج 242 ألف طن من الذرة بنحو 87 مليون دولار ونحو 55 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 42 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بنحو 6 مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 19 يناير 2023) 2.156 مليون طن منهم 1.538مليون طن ذرة، 623 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.063 مليار دولار

وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة مشيرا إلى أن هذه الافراجات الكبيرة المتتالية سوف يكون لها تأثير إيجابي على انخفاض أسعار البيض والدواجن واستقرار الأسواق