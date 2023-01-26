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تعطل تطبيقات فيسبوك وواتس آب فى الولايات المتحدة

تعطل تطبيقات فيس
تعطل تطبيقات فيس بوك

كر موقع داون ديتكتور الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت أن تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا بلاتفورمز عادت إلى العمل على ما يبدو بعد فترة تعطل وجيزة في الولايات المتحدة، الأربعاء

وفي ذروة العطل أبلغ أكثر من 17 ألف مستخدم أنهم واجهوا مشكلات في استخدام تطبيق إنستغرام في الولايات المتحدة  . وتم رصد أكثر من 13 ألف واقعة لتعطل تطبيق فيسبوك، فضلا عن تقارير عن أعطال في تطبيقي واتساب وفيسبوك ماسنجر في الوقت نفسه تقريبا

يتتبع داون ديتكتور الانقطاعات عن طريق تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر بما في ذلك الأخطاء التي يبلغ المستخدم الموقع بها

وسبق أن انقطعت خدمات مايكروسوفت في وقت سابق، الأربعاء مما أدى إلى تعطل منصتها للحوسبة السحابية أزور، فضلا عن تعطل خدمات منها مايكروسوفت تيمز وأوت لوك، الأمر الذي أثر على ملايين المستخدمين في أنحاء العالم

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