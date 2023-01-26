"مابعد داعش".. كتاب يفند نهاية التنظيم الإرهابي للباحث السياسي بشير عبد الفتاح

صدر للباحث السياسي بالأهرام بشير عبد الفتاح كتاب جديد، بعنوان "مابعد داعش"، عن دار “بيروت للطبع والنشر”، يفند نهاية تنظيم داعش الإرهابي، بعدما تلقى ضربات موجعة في سوريا والعراق.

ويثبت الكتاب الجديد، المتوفر في معرض القاهرة الدولى للكتاب بدار “بيروت” من خلال الواقع، أن التنظيم فشل في الحفاظ علي خلافته المزعومة في سوريا والعراق، وتلقي ضربات أمنية موجعة أودت بحياة عدد من قياداته وأفراده.

كما يقدم الكتاب كيف نجح “داعش” الإرهابي في لملمة شتاته بعد الفشل في سوريا والعراق، بتطوير قدراته من أجل إعادة التموضع في ملاذات وحواضن بديلة في شرق أسيا وغرب إفريقيا.

ويوضح الكاتب بشير عبد الفتاح، من خلال كتابه، كيف استطاع التنظيم الإرهابي في استثمار جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، وتوظيف الأزمات الأمنية والاقتصادية عالميا لإيجاد فرصه للعمل والانتشار.

يشار إلى أن كتاب "مابعد داعش" متوفر في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي فتح أبوابه للجمهور من منذ أمس الأربعاء وحتى يوم الاثنين 6 فبراير في “دار بيروت للطباعة والنشر”.