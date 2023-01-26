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مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في كأس السوبر السعودي اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، الموافق 26 يناير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الهلال والفيحاء في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي بث مباشر

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد مباراة هامة وقوية تجمع بين الهلال والفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023، حيث تقام المباراة اليوم الخميس 26 يناير 2023، حيث يشارك الهلال في بطولة السوبر بصفته بطلًا للدوري السعودي الموسم الماضي، بينما يلعب الفيحاء بصفته بطلًا لكأس الملك.

ويسعى فريق الهلال لمصالحة جماهيره في ظل النتائج المتواضعة التي حققها في مباريات دوري روشن الأخيرة، ويأمل الفريق في الوصول إلى نهائي البطولة وتحقيق لقبها، عندما يواجه الفيحاء الذي لم يظهر بالمستوى المأمول ويعانى بشكل كبير هذا الموسم.

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لمشاهدة البث المباشر لمباراة "الهلال والفيحاء" ((اضغط هنا)) 

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي النصر صاحب المركز الأول، وخاض الهلال حتى الأن 15 مباراة استطاع الفوز في تسعة وتعادل في خمسة وخسر في مباراة واحدة فقط.

بينما يحتل نادي الفيحاء المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة، ولعب الفيحاء 14 مباراة استطاع الفوز في 4 مباريات وتعادل في ثلاثة وخسر في سبعة مباريات.

بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، الموافق 26 يناير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الهلال والفيحاء في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

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