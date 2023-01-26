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مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر تويتر.. مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء اليوم بث مباشر يلا شوت جول العرب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر تويتر، قبل مباراة الهلال اليوم، بث مباشر، حيث سيواجه الفيحاء وجهًا لوجه مع الهلال السعودي، ابتداءً من 26 يناير 2023 الساعة 15:00 بالتوقيت العالمي. مباراة الهلال والفيحاء اليوم، بث مباشر، جزء من كأس السوبر.

وخاضت فرق الفيحاء الهلال 9 مباريات حتى الآن، وفاز الفيحاء بمباراتين مباشرتين، وفاز الهلال بـ 5 مباريات. انتهت مباراتان بالتعادل، وفي المتوسط ​​في المباريات المباشرة، سجل كلا الفريقين 2.11 هدفًا في المباراة الواحدة.

وسجل نادي الفيحاء 1.14 هدفا في المباراة الواحدة في الموسم الفعلي. في 5 (83.33٪) من المباريات التي لعبت على أرضه كان إجمالي الأهداف (الفريق والمنافس) أكثر من 1.5 هدف. في 4 مباريات (66.67٪) في موسم 2023، كان إجمالي الأهداف (الفريق والخصم) أكثر من 2.5 هدف.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء تذاع على الهواء مباشرة

وأحرز الهلال 1.70 نقطة، وهو عدد الأهداف في المباراة الواحدة في موسم 2023. في 7 من المباريات التي تم لعبها خارج الأرض، كان إجمالي عدد الأهداف (الفريق والخصم) أكثر من 1.5 هدف.

في 5 من المباريات التي لعبها الفريق، كان إجمالي عدد الأهداف (الفريق والخصم) أكثر من 2.5 هدف.

في 26 يناير 2023 يلتقي الفيحاء مع الهلال في كأس السوبر. وانتهى اللقاء الأخير بالنتيجة التالية: الفيحاء 2 - 1 الهلال.

التقى هذان الفريقان 10 مرات في المواسم العديدة الماضية بناءً على البيانات المتوفرة لدينا.

ومن بين اللقاءات العشر السابقة، فاز الفيحاء في مباراتين، بينما فاز الهلال بـ5.5 مباريات انتهت بالتعادل.

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الفيحاء بمستوى متوسط ​​في المنزل، بينما أداء الهلال متوسط ​​المستوى على أرضه.

وسجلت المباريات السابقة بين الفيحاء والهلال 2.1 هدف في المتوسط ​​فيما سجل الفريق 50٪ من الوقت.

البث المباشر لمباراة الهلال والفيحاء اليوم بث مباشر
حتى الآن هذا الموسم في كأس السوبر، حقق الفيحاء متوسط ​​1.75 نقطة لكل مباراة على ملعبه ونقطة للهلال نقطتين لكل مباراة خارج أرضه.

ضمن بطولة كأس السوبر، يلعب فريقا الفيحاء وهلال الرياض مباراة كرة قدم على استاد الفيحاء. وللتذكير، تقام المباراة القادمة بين أندية كرة القدم في المملكة العربية السعودية يوم 26 يناير 2023 الساعة 17:00.

حاليا نادي الفيحاء في الصدارة وهلال الرياض في المركز، وقد لعبت الفرق 6 مباريات طوال الوقت. ومن بين هؤلاء، فاز نادي الفيحاء 1، وفاز الهلال الرياض 2، بمجموع 3 مباريات تعادل.

يستضيف الفيحاء الهلال يوم 1-26-2023 الساعة 17:00 في مباراة شيقة في كأس السوبر.

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